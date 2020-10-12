***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
12.10.2020 11:17
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 105 981,75 0,03 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.270.000
BIST
12:391.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:397,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:399,3257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:39487,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 487,77
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:37
|RALYH
|5,94
|8.331.245
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.343.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|105.758.827
|% 9,99
|
|ITTFH
|8,04
|112.838.452
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.212.750
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,63
|792.372.623
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,95
|673.078.725
|% 6,88
|
|ISFIN
|4,12
|519.945.437
|% 4,30
|
|GARAN
|7,14
|495.811.568
|% 0,56
|
|ODAS
|3,36
|357.287.899
|% 5,66
|
|ZOREN
|2,95
|673.078.725
|% 6,88
|
|PETKM
|4,63
|792.372.623
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,83
|291.533.128
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,12
|519.945.437
|% 4,30
|
|ODAS
|3,36
|357.287.899
|% 5,66
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8954
|7,8988
|% 0,54
|
|Euro
|9,3191
|9,3253
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,2461
|10,2975
|% 0,26
|
|Frank
|8,6266
|8,6786
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0990
|2,1095
|% 0,52
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-7,96
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|5,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-1,11
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-0,54
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,61
|