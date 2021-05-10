***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.929,8 21.476,24 10,74 0,51Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 9.991 116.341,76 5,82 0,28Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 3.405 104.260,32 5,22 0,25Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 5.224 54.486,32 2,73 0,13İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 52.405,53 2,62 0,13TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR- 4.910 99.981,6 5 0,24Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 127.325,81 6,37 0,3Haberleşme- 11.562 106.180,04 5,31 0,25DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 124.761 489.934,77 24,51 1,17Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 134.216 528.993,52 26,46 1,26Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 52.372,95 2,62 0,13Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.448 51.857,92 2,59 0,12DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 324.465,8 1.998.916,78 100 4,78B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 2.968.000 3.057.759,11 100 7,3Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 2.968.000 3.057.759,11 100 7,3C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 36.056.958,9 36.056.958,9 100 86,14Borsa Para Piyasası 746.151,26 746.151,26 100 1,78GRUP TOPLAMI- 36.803.110,16 36.803.110,16 100 87,92ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 40.095.575,96 41.859.786,05 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.859.786,06 % 0 % 100,33B. HAZIR DEĞERLER6.543,55 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar6.543,55 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)83.856,31 % 0 % 0,2a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar83.856,31 % 100 % 0,2Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)119.745,89 % 0 % 0,29D. BORÇLAR (-)-347.162,84 % 0 -% 0,83a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-10.153,56 % 2,92 -% 0,02c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-337.009,28 % 97,08 -% 0,81NET VARLIK DEĞERİ41.722.768,97 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,0861 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07.05.2021 tarihli HAftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935589BIST