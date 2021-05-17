***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.929,8 213.757,58 10,66 0,51Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 9.991 116.540,95 5,81 0,28Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 3.405 105.636,54 5,27 0,25Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 5.224 55.426,64 2,76 0,13İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 53.136,43 2,65 0,13TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR- 4.910 99.143 4,94 0,24Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 132.522,71 6,61 0,32Haberleşme- 11.562 107.015,48 5,34 0,25DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 124.761 485.941,15 24,24 1,16Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 134.216 533.531,94 26,61 1,27Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 51.136,05 2,55 0,12Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.448 51.202,8 2,55 0,13DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 324.465,8 2.004.991,27 100 4,77B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 2.968.000 3.068.446,45 100 7,3Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 2.968.000 3.068.446,45 100 7,3C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 36.114.272,88 36.114.272,88 100 85,98Borsa Para Piyasası 817.065,41 817.065,41 100 1,95GRUP TOPLAMI- 36.931.338,29 36.931.338,29 100 87,92ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 40.223.804,09 42.004.776 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.004.776,01 % 0 % 100,34B. HAZIR DEĞERLER8.370,69 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.370,69 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)84.856,31 % 0 % 0,2a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar84.856,31 % 100 % 0,2Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)119.745,89 % 0 % 0,29D. BORÇLAR (-)-354.966,59 % 0 -% 0,85a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-18.089,01 % 5,1 -% 0,04c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-336.877,58 % 94,9 -% 0,8NET VARLIK DEĞERİ41.862.782,31 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,0931 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.05.2021 tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936502BIST