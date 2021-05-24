***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.929,8 217.933,79 10,71 0,52Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 9.991 110.217,17 5,41 0,26Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 3.405 103.821,84 5,1 0,25Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 5.224 57.255,04 2,81 0,14İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 54.159,69 2,66 0,13TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR- 4.910 97.361,1 4,78 0,23Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 129.888,11 6,38 0,31Haberleşme- 11.562 109.163,19 5,36 0,26DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 124.761 509.004,54 25,01 1,21Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 134.216 542.145,08 26,63 1,29Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 52.340,4 2,57 0,12Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.448 52.237,2 2,66 0,13DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 324.465,8 2.035.527,15 100 4,83B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 2.968.000 3.068.446,45 100 7,3Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 2.968.000 3.068.446,45 100 7,3C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 36.056.219,18 36.056.219,18 100 85,51Borsa Para Piyasası 996.545,66 996.545,66 100 2,36GRUP TOPLAMI- 37.052.764,84 37.052.764,84 100 87,87ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 40.345.230,64 42.167.473,18 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.167.473,17 % 0 % 100,35B. HAZIR DEĞERLER7.405,92 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar7.405,92 % 103,17 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)88.428,65 % 0 % 0,21a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar88.428,65 % 100 % 0,21Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)119.745,89 % 0 % 0,28D. BORÇLAR (-)-362.910,4 % 0 -% 0,86a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-26.050,48 % 7,18 -% 0,06c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-336.859,92 % 92,82 -% 0,8NET VARLIK DEĞERİ42.020.143,23 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,101 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama21.05.2021 tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937403BIST