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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

31.05.2021 11:35



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN İŞL.A.Ş TREKOAL00014 476 104,5 119,7 56.977,2 2,87 0,14
KOZAA KOZA ANADOLU MET
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:001.425
Değişim :  0,34% |  4,76
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.420  
En Yüksek
1.431 En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler15:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 31,68 143.000.339 % 10,00  
KONTR 72,60 11.627.238 % 10,00  
MZHLD 35,08 847.077 % 9,97  
VAKKO 11,82 16.323.455 % 9,95  
DERIM 10,94 9.328.898 % 9,95  
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15:00 Alış Satış %  
Dolar 8,5190 8,5207 % 0,34  
Euro 10,4187 10,4232 % 0,35  
Sterlin 12,0556 12,1161 % 0,18  
Frank 9,4549 9,5118 % 0,48  
Riyal 2,2679 2,2793 % 0,46  
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15:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.909 2,46  
Altın Gr. 524 524 3,00  
Cumhuriyet 3.461 3.513 20,00  
Tam 3.443 3.532 19,46  
Yarım 1.664 1.708 9,41  
Çeyrek 835 854 4,71  
Gümüş.Ons 28,24 28,27 0,20  
Gümüş Gr. 7,75 7,76 0,09  
B. Petrol 70,85 70,85 1,54  
Seans Raporu 15:00
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