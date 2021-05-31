***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
31.05.2021 11:35
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN İŞL.A.Ş TREKOAL00014 476 104,5 119,7 56.977,2 2,87 0,14
KOZAA KOZA ANADOLU MET
15:001.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
15:008,5207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
15:0010,4232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0360
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
15:00523,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,91
|Açılış
|: 523,50
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ESEN
|31,68
|143.000.339
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.627.238
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|16.323.455
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.328.898
|% 9,95
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|239.005.364
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|66.163.877
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,06
|896.301.817
|% 0,88
|
|THYAO
|13,25
|468.964.059
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,19
|366.026.730
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,89
|295.274.027
|% 0,38
|
|KUTPO
|33,64
|289.481.931
|% -6,87
|
|YKBNK
|2,19
|366.026.730
|% 1,86
|
|ODAS
|2,08
|239.005.364
|% -9,96
|
|GARAN
|8,06
|896.301.817
|% 0,88
|
|TSKB
|1,37
|112.650.789
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|138.390.103
|% -0,51
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5190
|8,5207
|% 0,34
|
|Euro
|10,4187
|10,4232
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,0556
|12,1161
|% 0,18
|
|Frank
|9,4549
|9,5118
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2679
|2,2793
|% 0,46
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|2,46
|
|Altın Gr.
|524
|524
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.461
|3.513
|20,00
|
|Tam
|3.443
|3.532
|19,46
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|9,41
|
|Çeyrek
|835
|854
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,27
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,76
|0,09
|
|B. Petrol
|70,85
|70,85
|1,54
|
Seans Raporu
15:00
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15:11RAYSG
Yüzde 4.90 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 822 adet işlem
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15:10IZFAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 400 adet işlem
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15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 245
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15:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, MZHLD, BALAT, ESEN, DERIM, TUCLK, CELHA, VAKKO
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15:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISKUR, UTPYA, USAK, ODAS