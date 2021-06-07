***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
07.06.2021 11:49
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu
13:391.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
13:398,6060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:3910,4868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0180
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:39523,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,09
|Açılış
|: 523,85
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:39
|ATATP
|31,94
|9.873.708
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.589.037
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.843.674
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|RODRG
|18,69
|3.713.176
|% 9,23
|
|YAYLA
|3,81
|12.297.330
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,94
|15.493.695
|% -6,93
|
|ISBIR
|6.520,60
|1.390.035
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,10
|605.036.008
|% 1,44
|
|THYAO
|14,28
|557.314.130
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|553.477.350
|% -0,48
|
|SASA
|34,46
|403.990.797
|% 2,01
|
|SISE
|8,19
|358.043.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|214.469.850
|% 0,45
|
|GARAN
|8,25
|553.477.350
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,98
|103.083.593
|% -0,50
|
|SISE
|8,19
|358.043.420
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|49.112.363
|% 0,00
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6047
|8,6060
|% -0,08
|
|Euro
|10,4818
|10,4868
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,1244
|12,1852
|% -0,40
|
|Frank
|9,5571
|9,6147
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2867
|2,2982
|% -0,13
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,28
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.447
|3.535
|-4,15
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-2,01
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|-0,54
|