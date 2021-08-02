***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.08.2021 11:03
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Paylar
13:191.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:198,3218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0261
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:199,9026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0205
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:19484,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,19
|Açılış
|: 484,54
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:19
|IDGYO
|3,63
|11.576.898
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.690.776
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|394.011
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.975.765
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.947.624
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|24.420.249
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|163.874.285
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,32
|115.648.194
|% -8,07
|
|BAYRK
|9,25
|27.065.072
|% -7,59
|
|GARAN
|8,71
|830.559.806
|% 1,87
|
|EREGL
|19,92
|574.619.562
|% 1,12
|
|SISE
|7,78
|492.690.981
|% 0,78
|
|THYAO
|12,76
|355.989.918
|% -0,85
|
|ASELS
|16,00
|352.031.329
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,45
|303.015.894
|% 1,24
|
|GARAN
|8,71
|830.559.806
|% 1,87
|
|KARSN
|4,09
|328.885.588
|% -0,73
|
|PEKGY
|1,00
|79.505.769
|% 3,09
|
|SISE
|7,78
|492.690.981
|% 0,78
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3200
|8,3218
|% -0,31
|
|Euro
|9,8954
|9,9026
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,5516
|11,6095
|% -0,05
|
|Frank
|9,1775
|9,2328
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2128
|2,2239
|% -0,29
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,43
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|-11,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-13,25
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-6,41
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,42
|