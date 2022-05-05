***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 13,39 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 86,61 0,07Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 20.000 35.100 100 0,08B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuTRFAKYM52217 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10/05/2022 TRFAKYM52217 18,6 820.000 0,96 10/02/2022 20,32 1 817.924,48 19,25 1,8TRFAKYM72215 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2022 TRFAKYM72215 17,85 520.000 0,96 13/04/2022 19,16 0,97 504.502,36 11,88 1,11TRFPHCM72215 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/07/2022 TRFPHCM72215 23 500.000 0,95 15/04/2022 25,18 0,96 481.286,06 11,33 1,06TRFYKBK62226 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 10/06/2022 TRFYKBK62226 18 1.000.000 0,95 04/03/2022 19,22 0,98 982.809,02 23,13 2,17TRFYKBK62242 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 27/06/2022 TRFYKBK62242 18,15 1.500.000 0,95 21/03/2022 19,4 0,97 1.461.865,96 34,41 3,22ARA GRUP TOPLAMI- 4.340.000 4.248.387,88 100 9,36B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 05/05/2022 TRTR070727T13 14,5 24.057.205,48 29/04/2022 15,58 6.670.945 3,61 24.057.205,48 58,52 53REPO 05/05/2022 TRTR070727T14 14,5 7.016.684,93 29/04/2022 15,58 1.945.700 3,61 7.016.684,93 17,07 15,46BPP 29/06/2022 BPP 25 1.123.287,67 31/12/2021 26,59 0 1.084,08 1.084.084,63 2,64 2,39BPP 23/05/2022 BPP 17,75 1.231.512,33 30/03/2022 19,15 0 1.220,92 1.220.917,33 2,97 2,69BPP 12/05/2022 BPP 16,5 1.015.821,92 07/04/2022 17,79 0 1.012,64 1.012.637,63 2,46 2,23BPP 23/05/2022 BPP 16,5 1.017.630,14 14/04/2022 17,77 0 1.009,45 1.009.454,86 2,46 2,22BPP 24/05/2022 BPP 16,5 197.908,97 21/04/2022 17,8 0 196,23 196.228,85 0,48 0,43BPP 24/05/2022 BPP 16,5 817.008,84 21/04/2022 17,8 0 810,07 810.072,95 1,97 1,78BPP 24/05/2022 BPP 15,45 922.336,55 29/04/2022 16,68 0 922,34 922.336,55 2,24 2,03MEVDUAT FİNANSBANK 05/05/2022 VADELİ TL 17,25 945.223,21 29/03/2022 18,65 945.223,21 945.223,21 2,3 2,08MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 05/05/2022 VADELİ TL 16,5 944.657,36 28/03/2022 17,77 944.657,36 944.657,36 2,47 2,08MEVDUAT VAKIFBANK 05/05/2022 VADELİ TL 17 946.546,65 29/03/2022 18,36 946.546,65 946.546,65 2,48 2,09MEVDUAT GARANTİ BANKASI 06/05/2022 VADELİ TL 17 943.804,6 04/04/2022 18,38 943.368,36 943.368,36 2,47 2,08GRUP TOPLAMI- 41.179.628,65 41.109.418,79 100 89,92ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 45.539.628,65 45.392.906,67 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ45.392.906,76 % 0 % 100,96B. HAZIR DEĞERLER8.126,11 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.126,11 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)37.826,28 % 0 % 0,08a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar37.826,28 % 100 % 0,08Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)50.501,98 % 0 % 0,11D. BORÇLAR (-)-527.286,58 % 0 -% 1,17a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-4.873,6 % 0,92 -% 0,01c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-522.412,98 % 99,08 -% 1,16NET VARLIK DEĞERİ44.962.074,55 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,25 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.04.2022 Tarihli Rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026542BIST