***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı İptali Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni17.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile ülkemiz ve dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler ve şirket payında yaşanan ani dalgalanmaların gözlemlenmesi neticesiyle bedelli sermaye artırımından vazgeçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na süreç iptaliyle ilgilli başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830144BIST