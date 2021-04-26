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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2021 17:04



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 26.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Faaliyetimiz gereği stopaj oranı sıfırdır. Kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak uygulanmaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Faaliyetimiz gereği stopaj oranı uygulanmamaktadır.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKYO00027 Peşin 0,0575000 5,75 0 0,0575000 5,75
B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 Peşin 0,0575000 5,75 0 0,0575000 5,75

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKYO00027 0 0
B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar dağıtım tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 951.766,92
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 5.988.523 5.942.304,67
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 5.988.523 5.942.304,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 297.115,23 297.115,23
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.691.407,77 5.645.189,44
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.150.000 0
* Nakit 1.150.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 4.541.407,77 4.495.189,44
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 5.750 0 0,1 0,0575 5,75
B Grubu 1.144.250 0 20,1 0,0575 5,75
TOPLAM 1.150.000 0 20,2 0,0575 5,75





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930923


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Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,25 26,29 0,05  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 -0,02  
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