***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik süresi Güncellenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 23.03.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirketimize Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2021 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 11.Madde Tadil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919945BIST