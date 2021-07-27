***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 23.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 26.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesi hususu 29.06.2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas sözleşme tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952016BIST