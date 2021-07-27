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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.07.2021 15:49



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 26.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesi hususu 29.06.2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952016


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