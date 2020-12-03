***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.12.2020 16:08
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 03.12.2020 tarihli ve BİAŞ-2-4910 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumu olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilşkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891180
BIST
17:231.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:237,7941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0675
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:239,4789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0381
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4641
17:23460,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,54
|Açılış
|: 460,56
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,50
BIST En Aktif Hisseler17:23
|INVEO
|34,98
|27.393.774
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.361.264
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,28
|197.038.169
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|343.956.881
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,05
|2.336.500.935
|% -8,48
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|GARAN
|9,24
|2.460.146.581
|% 0,22
|
|TSKB
|2,05
|2.336.500.935
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,78
|1.939.070.860
|% 6,11
|
|PETKM
|4,27
|1.784.036.745
|% 0,95
|
|THYAO
|12,25
|1.195.584.839
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|2.336.500.935
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,78
|1.939.070.860
|% 6,11
|
|PETKM
|4,27
|1.784.036.745
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,18
|891.011.163
|% 0,46
|
|GARAN
|9,24
|2.460.146.581
|% 0,22
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7898
|7,7941
|% -0,86
|
|Euro
|9,4664
|9,4789
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,4475
|10,4999
|% -0,27
|
|Frank
|8,7022
|8,7547
|% -0,44
|
|Riyal
|2,0682
|2,0786
|% -1,02
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|6,92
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,17
|48,17
|-0,08
|
Seans Raporu
17:23
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, TKFEN
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TCELL, ARCLK
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 33 artarak (% 0.61 ) 1, 201
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELEC, EUKYO, HLGYO, NIBAS, AKMGY, HUBVC, SILVR, TKNSA, TIRE, SARKY
-
17:37
AKMGY, MEGAP, TSPOR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında