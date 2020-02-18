***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 09:50
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarihli 2019/65 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen 38.308-TL tutarındaki idari para cezasına karşı 17.02.2020 tarihinde Ankara 13.İdare Mahkemesine 2020/421 Esas No ile itirazda bulunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819807
BIST
12:10119.787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -1.004,58
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
12:106,0734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
12:106,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5778
En Düşük
6,5466
12:10310,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,67
|Açılış
|: 310,02
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,08
|113.680.542
|% 12,71
|
|BOSSA
|11,92
|26.169.312
|% 12,45
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,18
|256.729.495
|% 10,55
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|34,92
|55.906.497
|% -11,77
|
|ARDYZ
|14,09
|12.997.295
|% -10,88
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,50
|859.091.778
|% 1,45
|
|THYAO
|14,97
|781.874.242
|% -2,09
|
|ASELS
|29,34
|698.305.990
|% 1,38
|
|ODAS
|2,32
|314.280.699
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,18
|256.729.495
|% 10,55
|
|GSRAY
|3,50
|859.091.778
|% 1,45
|
|ODAS
|2,32
|314.280.699
|% -1,69
|
|ISGYO
|2,05
|180.298.608
|% 3,02
|
|EKGYO
|1,64
|140.161.119
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,98
|223.897.554
|% 3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8634
|7,9028
|% 0,34
|
|Frank
|6,1652
|6,2024
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,19
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.044
|2.094
|14,37
|
|Yarım
|988
|1.013
|6,95
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|-0,94
|