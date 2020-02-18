***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarihli 2019/65 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen 38.308-TL tutarındaki idari para cezasına karşı 17.02.2020 tarihinde Ankara 13.İdare Mahkemesine 2020/421 Esas No ile itirazda bulunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819807BIST