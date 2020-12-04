***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 10:09
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.97 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,62-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891334
BIST
11:251.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:257,8041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:259,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0522
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:25462,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,04
|Açılış
|: 462,35
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:25
|RYGYO
|6,71
|28.157.790
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|31.292.640
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.022.552
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,47
|4.779.735
|% -7,07
|
|KENT
|446,50
|3.956.867
|% -6,78
|
|TSKB
|1,98
|797.618.480
|% -3,88
|
|GARAN
|9,14
|430.281.778
|% -0,65
|
|SISE
|6,99
|308.680.393
|% 0,00
|
|SELEC
|17,99
|285.955.102
|% 7,92
|
|TKNSA
|16,80
|275.648.530
|% 4,15
|
|TSKB
|1,98
|797.618.480
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,19
|145.852.743
|% -3,25
|
|EKGYO
|2,17
|204.575.756
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|88.874.835
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,64
|176.640.906
|% -0,38
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7993
|7,8041
|% 0,42
|
|Euro
|9,4838
|9,4991
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,4637
|10,5162
|% 0,38
|
|Frank
|8,7142
|8,7667
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0723
|2,0827
|% 0,30
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,43
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|0,95
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40ARMDA
Yüzde 4.51 oranında artışla 51.65 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 060 adet işlem
-
11:39GLBMD
Yüzde 4.59 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 333 adet işlem
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, PETKM
-
11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 22 kaybederek (% -0.19 ) 1, 197
-
11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, KRVGD, SILVR, ERBOS, RYGYO, DIRIT