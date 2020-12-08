***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 10:38
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.97 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,15-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892033
BIST
10:291.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.332
10:297,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
10:299,4855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
10:29469,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,22
|Açılış
|: 469,32
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler10:29
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,02
|3.584.912
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|11.170.818
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|103.212.199
|% 9,92
|
|SNKRN
|7,79
|1.504.981
|% 9,87
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|NIBAS
|76,50
|2.588.293
|% -6,13
|
|BANVT
|38,00
|1.749.200
|% -5,89
|
|PETKM
|5,00
|957.070.442
|% -1,96
|
|KRDMD
|5,31
|593.259.655
|% 4,32
|
|TSKB
|1,89
|241.369.009
|% 4,42
|
|EREGL
|13,12
|232.208.995
|% 7,28
|
|TUPRS
|98,20
|195.340.520
|% 1,60
|
|PETKM
|5,00
|957.070.442
|% -1,96
|
|TSKB
|1,89
|241.369.009
|% 4,42
|
|KRDMD
|5,31
|593.259.655
|% 4,32
|
|DOHOL
|2,94
|137.718.388
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,06
|85.812.209
|% 1,48
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8252
|7,8305
|% 0,27
|
|Euro
|9,4794
|9,4855
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,3966
|10,4487
|% -0,21
|
|Frank
|8,7339
|8,7865
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0772
|2,0876
|% 0,07
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|3,30
|
|Altın Gr.
|468
|469
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,13
|48,13
|-0,66
|
Seans Raporu
10:29
daha fazla
-
10:44EREGL
Yüzde 6.46 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 862, 617 adet işlem
-
10:41SILVR
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 878, 383 adet işlem
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, ARCLK
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, TSKB
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 8 artarak (% 0.90 ) 1, 207