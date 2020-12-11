***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 10:42
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.97 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,01-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892752
BIST
10:461.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:467,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9540
En Düşük
7,8772
10:469,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0553
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6534
En Düşük
9,5637
10:46468,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,22
|Açılış
|: 468,06
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:44
|DITAS
|38,72
|4.421.243
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.978.413
|% 9,95
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|MTRYO
|2,46
|2.489.881
|% -5,75
|
|RHEAG
|4,19
|6.170.388
|% -4,99
|
|VANGD
|7,54
|598.864
|% -4,80
|
|SISE
|7,23
|923.318.681
|% 0,98
|
|PETKM
|4,84
|425.767.215
|% 2,54
|
|GARAN
|9,47
|357.883.348
|% -0,32
|
|ODAS
|3,76
|323.373.485
|% -3,09
|
|ASELS
|17,41
|198.094.202
|% -1,25
|
|SISE
|7,23
|923.318.681
|% 0,98
|
|ALBRK
|1,86
|182.648.805
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,45
|134.471.538
|% 1,40
|
|PETKM
|4,84
|425.767.215
|% 2,54
|
|ODAS
|3,76
|323.373.485
|% -3,09
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9418
|7,9479
|% 0,73
|
|Euro
|9,6377
|9,6454
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,5171
|10,5698
|% 0,51
|
|Frank
|8,9117
|8,9654
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1095
|2,1200
|% 0,55
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|0,34
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Seans Raporu
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