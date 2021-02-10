***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 09:10
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,01 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,17-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908770
BIST
11:181.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.548
11:187,0667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0584
11:188,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0075
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:18418,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,56
|Açılış
|: 418,74
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:18
|ERBOS
|66,55
|21.351.234
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,50
|18.599.010
|% -8,34
|
|RODRG
|23,50
|7.515.896
|% -7,99
|
|HATEK
|24,30
|2.644.344
|% -4,86
|
|KOZAL
|136,30
|492.707.186
|% -0,87
|
|GSDHO
|2,82
|450.076.533
|% 6,02
|
|EKGYO
|2,62
|420.279.885
|% 0,77
|
|PETKM
|5,25
|368.646.279
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,17
|330.465.517
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,62
|420.279.885
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,82
|450.076.533
|% 6,02
|
|PETKM
|5,25
|368.646.279
|% -0,76
|
|IHLAS
|1,05
|64.544.672
|% -1,87
|
|ODAS
|4,17
|212.580.477
|% 0,72
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0644
|7,0667
|% -0,03
|
|Euro
|8,5730
|8,5785
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7415
|9,7904
|% 0,06
|
|Frank
|7,8959
|7,9435
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8778
|1,8872
|% -0,05
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|7,82
|
|Altın Gr.
|418
|419
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,20
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:29KFEIN
Yüzde 7.14 oranında artışla 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 251, 760 adet işlem
-
11:28DITAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 50.80 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 859 adet işlem
-
11:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, SISE, VAKBN
-
11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 39 artarak (% 0.32 ) 1, 362
-
11:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, EKIZ, DIRIT, TKURU, ERBOS, MERIT