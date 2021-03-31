***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 10:53
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,05 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,41 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922067
BIST
14:521.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 29,41
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.421
En Düşük
1.399
14:528,1601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0798
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:529,6209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0477
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:52449,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,56
|Açılış
|: 449,77
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:52
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.571.358
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.625.652
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.015.254
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.947.592
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|2.958.498
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,96
|2.610.670.667
|% 4,04
|
|FROTO
|204,90
|707.929.074
|% 6,00
|
|SASA
|46,60
|706.584.409
|% 3,28
|
|KOZAL
|120,10
|619.870.269
|% 0,92
|
|BJKAS
|9,04
|617.672.855
|% 8,52
|
|GARAN
|6,96
|2.610.670.667
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|170.988.952
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|225.329.490
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|140.297.923
|% 2,96
|
|PETKM
|5,99
|468.653.216
|% 4,17
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1561
|8,1601
|% -0,97
|
|Euro
|9,6030
|9,6209
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,2132
|11,2694
|% -0,97
|
|Frank
|8,5897
|8,6415
|% -1,20
|
|Riyal
|2,1691
|2,1799
|% -0,97
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|6,85
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|2.976
|3.021
|-4,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-1,74
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-0,85
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|0,20
|