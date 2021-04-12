***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 11:25
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,05 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,78 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926604
BIST
15:351.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,57
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:358,1540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:359,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7363
En Düşük
9,6646
15:35455,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,24
|Açılış
|: 455,29
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MTRKS
|49,56
|6.337.881
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.109.016
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.507.792
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.099.790
|% 9,96
|
|YAPRK
|120,70
|7.173.180
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.033.356
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.967.996
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,25
|1.049.876.672
|% 5,18
|
|GARAN
|6,68
|844.940.581
|% 0,91
|
|FENER
|33,48
|535.626.975
|% 6,96
|
|THYAO
|11,66
|482.909.914
|% -2,59
|
|KOZAL
|113,50
|474.174.567
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,78
|415.679.220
|% -2,20
|
|TSKB
|1,28
|253.447.016
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,06
|370.214.530
|% -0,48
|
|GARAN
|6,68
|844.940.581
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,10
|84.961.844
|% -1,79
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1503
|8,1540
|% 0,06
|
|Euro
|9,7206
|9,7315
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1670
|11,2230
|% 0,00
|
|Frank
|8,7923
|8,8453
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1690
|2,1799
|% 0,12
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|7,56
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.053
|1,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|0,46
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|0,22
|
|Çeyrek
|726
|742
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,11
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TAVHL, THYAO
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 72 kaybederek (% -0.23 ) 1, 184
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, QUAGR, TKURU, BJKAS, YAPRK, TUREX
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ISKUR, MERIT, SONME, VAKFN, KRTEK, ETYAT, UMPAS, SAYAS, ADESE
-
15:49
EREGL, ERBOS, DERHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında