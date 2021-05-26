***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 10:38
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.05.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938098
BIST
11:181.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
11:188,4303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
11:1810,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,3089
11:18515,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 515,24
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler11:18
|KAPLM
|22,32
|4.120.643
|% 9,95
|
|CANTE
|9,07
|146.416.728
|% 9,01
|
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|KUTPO
|44,56
|114.003.032
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|24.523.443
|% -9,95
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|DERHL
|6,18
|13.374.461
|% -6,08
|
|ISGSY
|12,92
|29.927.924
|% -5,28
|
|THYAO
|13,37
|494.666.141
|% 2,45
|
|GARAN
|8,10
|343.268.158
|% -0,37
|
|TRILC
|49,78
|218.065.416
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,17
|198.883.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|124,10
|174.699.882
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,17
|198.883.317
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|121.863.779
|% -0,53
|
|GARAN
|8,10
|343.268.158
|% -0,37
|
|THYAO
|13,37
|494.666.141
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,11
|35.214.801
|% -0,89
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4288
|8,4303
|% -0,30
|
|Euro
|10,3099
|10,3157
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8765
|11,9361
|% -0,23
|
|Frank
|9,3598
|9,4162
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2426
|2,2539
|% -0,23
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,54
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|-0,42
|