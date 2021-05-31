***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 10:07
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,10 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,59 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.05.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938918
BIST
14:411.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
14:418,5313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
14:4110,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0477
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
14:41523,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,24
|Açılış
|: 523,82
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler14:39
|KONTR
|72,60
|11.544.183
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|16.228.529
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.327.158
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|50.729.566
|% 9,92
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|238.436.771
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|62.656.346
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,48
|275.725.077
|% -7,31
|
|GARAN
|8,07
|881.505.937
|% 1,00
|
|THYAO
|13,20
|419.774.032
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,20
|364.096.466
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,89
|291.244.243
|% 0,38
|
|KUTPO
|33,48
|275.725.077
|% -7,31
|
|YKBNK
|2,20
|364.096.466
|% 2,33
|
|ODAS
|2,08
|238.436.771
|% -9,96
|
|GARAN
|8,07
|881.505.937
|% 1,00
|
|TSKB
|1,36
|110.584.904
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|136.883.042
|% -1,03
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5288
|8,5308
|% 0,46
|
|Euro
|10,4297
|10,4343
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,0719
|12,1324
|% 0,31
|
|Frank
|9,4584
|9,5154
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2689
|2,2802
|% 0,50
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,13
|
|Altın Gr.
|523
|524
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.451
|3.503
|10,00
|
|Tam
|3.444
|3.533
|20,62
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|9,98
|
|Çeyrek
|835
|854
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|28,26
|28,28
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,76
|0,09
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|1,42
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:55RYSAS
Yüzde 5.04 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 430, 292 adet işlem
-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 72 artarak (% 0.46 ) 1, 246
-
14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, VAKKO, DERIM, MZHLD, CELHA, KONTR, BALAT
-
14:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : USAK, ODAS, UTPYA, ISKUR
-
14:54
HURGZ, VAKKO, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında