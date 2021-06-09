***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 12:14
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,11 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,19 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.06.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941353
BIST
14:281.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:288,5255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0644
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5189
14:2810,3980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0690
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
14:28514,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -6,78
|Açılış
|: 514,86
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,72
BIST En Aktif Hisseler14:28
|GSDDE
|6,71
|3.676.657
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.884.390
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|258.706.771
|% 9,93
|
|MZHLD
|47,78
|3.850.164
|% 9,24
|
|FENER
|36,16
|279.255.019
|% 8,85
|
|YESIL
|3,51
|57.372.103
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.088.364
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|18.858.098
|% -9,95
|
|TKURU
|179,40
|5.014.309
|% -7,76
|
|KOZAL
|128,80
|1.673.184.367
|% 2,63
|
|THYAO
|14,43
|705.306.008
|% -0,89
|
|GARAN
|8,37
|624.138.156
|% 0,12
|
|KOZAA
|16,45
|419.177.351
|% 0,92
|
|ATATP
|32,60
|334.246.052
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,07
|270.437.935
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,27
|175.908.758
|% 0,00
|
|GARAN
|8,37
|624.138.156
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,24
|79.791.346
|% 0,00
|
|BOBET
|4,87
|258.706.771
|% 9,93
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5223
|8,5255
|% -0,75
|
|Euro
|10,3920
|10,3980
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,9912
|12,0513
|% -0,80
|
|Frank
|9,4885
|9,5457
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2676
|2,2790
|% -0,70
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,51
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|3.410
|3.461
|-46,00
|
|Tam
|3.395
|3.481
|-43,99
|
|Yarım
|1.641
|1.684
|-21,28
|
|Çeyrek
|823
|842
|-10,64
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,45
|72,45
|0,23
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 72 artarak (% 0.18 ) 1, 553
-
14:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, TRKCM, THYAO
-
14:41XU100
Endeks 1, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 644.00 milyon TL de
-
14:41FENER
Yüzde 9.39 oranında artışla 36.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 131, 559 adet işlem
-
14:40GSDDE
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 687 adet işlem