***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2021 09:57
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,11 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 7,53 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.06.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942773
BIST
10:571.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.418
10:578,6734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0459
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
10:5710,3383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0592
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
10:57499,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 499,33
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler10:57
|IDGYO
|6,05
|1.068.310
|% 10,00
|
|TKURU
|139,20
|5.713.169
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|18.340.406
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|AYCES
|71,00
|2.253.775
|% 6,93
|
|BERA
|16,93
|5.774.197
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.400,00
|243.200
|% -3,83
|
|CASA
|130,50
|17.226
|% -3,69
|
|THYAO
|14,57
|509.529.324
|% -0,61
|
|GARAN
|8,27
|143.128.568
|% 0,98
|
|TAVHL
|27,98
|139.611.647
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,11
|114.215.267
|% -0,47
|
|KRDMD
|7,18
|95.008.645
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,11
|114.215.267
|% -0,47
|
|THYAO
|14,57
|509.529.324
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,18
|56.579.691
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,22
|24.808.608
|% 0,83
|
|GARAN
|8,27
|143.128.568
|% 0,98
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6717
|8,6734
|% -0,53
|
|Euro
|10,3310
|10,3383
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9870
|12,0472
|% -0,98
|
|Frank
|9,3991
|9,4557
|% -0,67
|
|Riyal
|2,3020
|2,3135
|% -0,70
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|18,37
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|-0,46
|
Seans Raporu
10:57
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11:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 69 artarak (% 0.46 ) 1, 253
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11:07
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