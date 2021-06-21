***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 10:15
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,11 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 7,74 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.06.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943294
BIST
12:511.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:518,7355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0345
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7281
12:5110,3888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0683
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3770
12:51499,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,15
|Açılış
|: 499,66
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,56
BIST En Aktif Hisseler12:49
|TKURU
|168,40
|5.160.183
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.017.381
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|33.676.248
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.643.793
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,58
|32.567
|% 8,22
|
|BOBET
|5,80
|635.042.332
|% -7,50
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,26
|272.960.912
|% -6,43
|
|AYCES
|72,75
|2.306.141
|% -6,25
|
|YAPRK
|27,54
|1.639.127
|% -5,36
|
|THYAO
|14,83
|1.030.695.578
|% 1,64
|
|BOBET
|5,80
|635.042.332
|% -7,50
|
|BERA
|14,26
|272.960.912
|% -6,43
|
|KOZAL
|121,00
|268.274.047
|% 0,17
|
|GARAN
|8,23
|256.327.828
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,15
|244.180.463
|% 0,94
|
|BOBET
|5,80
|635.042.332
|% -7,50
|
|THYAO
|14,83
|1.030.695.578
|% 1,64
|
|YKBNK
|2,16
|125.345.365
|% 0,00
|
|GARAN
|8,23
|256.327.828
|% 0,49
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7303
|8,7346
|% -0,40
|
|Euro
|10,3806
|10,3861
|% -0,68
|
|Sterlin
|12,0935
|12,1542
|% -0,74
|
|Frank
|9,4639
|9,5209
|% -0,54
|
|Riyal
|2,3260
|2,3377
|% -0,23
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-3,67
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|-9,00
|
|Tam
|3.297
|3.382
|-6,84
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|-3,31
|
|Çeyrek
|799
|818
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,43
|74,43
|-0,47
|