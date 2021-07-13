***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 10:59
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.07.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,07 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 7,75 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.07.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950566
BIST
17:221.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,94
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:228,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:2210,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:22503,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,74
|Açılış
|: 503,71
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KRTEK
|8,37
|15.920.197
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.169.890
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|37.072.624
|% 9,96
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.388
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.346.223
|% 9,88
|
|BANVT
|58,40
|1.976.902
|% -7,59
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,40
|22.338.695
|% -2,88
|
|SASA
|30,90
|1.880.371.679
|% 9,03
|
|GARAN
|8,45
|918.796.699
|% 0,00
|
|THYAO
|13,17
|522.759.629
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,28
|375.531.405
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,30
|318.765.529
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,03
|199.424.869
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,30
|318.765.529
|% 1,32
|
|GARAN
|8,45
|918.796.699
|% 0,00
|
|SASA
|30,90
|1.880.371.679
|% 9,03
|
|EKGYO
|1,80
|106.933.272
|% 0,56
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6019
|8,6042
|% -0,18
|
|Euro
|10,1632
|10,1700
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9107
|11,9704
|% 0,34
|
|Frank
|9,3523
|9,4087
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2869
|2,2984
|% -0,19
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|12,96
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,35
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:34AVOD
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 572, 944 adet işlem
-
17:32FADE
Yüzde 8.47 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 527, 711 adet işlem
-
17:31DITAS
Yüzde 8.08 oranında artışla 14.31 lira fiyatla işlem gören hissede 918, 500 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 1, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 9, 106.00 milyon TL de
-
17:30PKART
Yüzde 6.71 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 776 adet işlem