***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2021 10:20
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.07.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,07 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,98 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.07.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951595
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0399
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5989
En Düşük
8,5418
12:3510,0591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0810
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1495
En Düşük
10,0438
12:35499,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 499,69
|
|Önceki Kapanış
|: 500,41
|
502,34
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5409
|8,5465
|% -0,46
|
|Euro
|10,0547
|10,0591
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,5882
|11,6463
|% -1,00
|
|Frank
|9,2419
|9,2975
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% -0,42
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|9,28
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,79
|68,79
|0,17
|
Seans Raporu
12:35
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15:44
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15:14
SAMAT, VBTYZ, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:59
AVOD, KGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:44
EUKYO, AKFGY, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında