***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2021 09:26
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,087 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 7,33 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.07.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952179
BIST
11:451.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 19,81
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.382
En Düşük
1.371
11:458,5143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
11:4510,1294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0079
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
11:45498,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,83
|Açılış
|: 498,59
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler11:45
|KTSKR
|20,02
|11.732.259
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.556.819
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|14.978.955
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|30.503.495
|% 9,47
|
|MTRKS
|33,78
|51.652.813
|% 8,62
|
|MEGAP
|7,40
|61.036.114
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.036.114
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.528.429
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|AVGYO
|3,16
|6.367.372
|% -3,66
|
|GARAN
|8,23
|408.825.257
|% 0,37
|
|THYAO
|12,78
|301.148.993
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,66
|285.903.290
|% 1,73
|
|EREGL
|19,36
|228.809.863
|% 3,36
|
|KARSN
|4,11
|202.460.608
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,28
|130.764.791
|% 0,88
|
|GARAN
|8,23
|408.825.257
|% 0,37
|
|KARSN
|4,11
|202.460.608
|% 0,98
|
|KRDMD
|7,66
|285.903.290
|% 1,73
|
|PETKM
|5,64
|192.851.835
|% 0,36
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5106
|8,5143
|% -0,40
|
|Euro
|10,1187
|10,1294
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8519
|11,9114
|% 0,01
|
|Frank
|9,3406
|9,3969
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2634
|2,2747
|% -0,41
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|14,57
|
|Altın Gr.
|497
|498
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,69
|