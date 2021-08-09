***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 10:00
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,09 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,28 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.08.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955806
BIST
14:481.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.439
En Düşük
1.426
14:488,5881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0502
|Açılış
|: 8,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5760
14:4810,0841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0771
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
14:48477,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,33
|Açılış
|: 477,86
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler14:48
|KARYE
|11,88
|93.932.845
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.897.016
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|19.714.239
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.558.348
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|120.720.905
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|52.636.634
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.894.966
|% -9,84
|
|SNGYO
|4,15
|50.167.399
|% -9,78
|
|MRSHL
|243,80
|3.386.335
|% -8,17
|
|SISE
|8,38
|921.568.939
|% 2,44
|
|EREGL
|19,73
|909.255.901
|% -3,85
|
|GENIL
|15,43
|758.608.211
|% 7,90
|
|GARAN
|9,09
|661.538.315
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,93
|576.452.816
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,49
|344.464.009
|% 2,05
|
|SISE
|8,38
|921.568.939
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,87
|154.481.968
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,93
|576.452.816
|% -0,50
|
|GARAN
|9,09
|661.538.315
|% -0,55
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5854
|8,5881
|% -0,58
|
|Euro
|10,0757
|10,0841
|% -0,76
|
|Sterlin
|11,8937
|11,9534
|% -0,22
|
|Frank
|9,2950
|9,3509
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2884
|2,2999
|% -0,30
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,39
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.168
|3.248
|-23,09
|
|Yarım
|1.531
|1.571
|-11,17
|
|Çeyrek
|768
|785
|-5,59
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,03
|70,03
|0,99
|
Seans Raporu
14:48
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14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, UFUK, MARKA, RODRG, EDIP, KAPLM, SNKRN, KARYE, AYES, PENTA
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