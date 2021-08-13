***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 15:00
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde bölüm yöneticisi olarak görev yapan Fakı Buluç DEMİREL 13.08.2021 tarihi itibariyle görevlerinden istifa etmiştir. İstifa ile boşalan komite üyeliği ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticiliğine , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11.Maddesine istinaden 30 gün içerisinde yeni bir görevlendirme yapılarak KAP'da duyurulacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957954
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0132
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,90
|Açılış
|: 487,25
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5250
|8,5277
|% -0,15
|
|Euro
|10,0679
|10,0765
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,7889
|11,8480
|% 0,25
|
|Frank
|9,2774
|9,3333
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2672
|2,2786
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|24,11
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,90
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,14
|
|B. Petrol
|70,52
|70,52
|-0,79
|