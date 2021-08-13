***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde bölüm yöneticisi olarak görev yapan Fakı Buluç DEMİREL 13.08.2021 tarihi itibariyle görevlerinden istifa etmiştir. İstifa ile boşalan komite üyeliği ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticiliğine , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11.Maddesine istinaden 30 gün içerisinde yeni bir görevlendirme yapılarak KAP'da duyurulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957954BIST