***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 10:27
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,09 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 7,21 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.08.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959211
BIST
10:581.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
10:588,5394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0326
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:589,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0146
En Düşük
9,9367
10:58490,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,91
|Açılış
|: 490,93
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:56
|AGYO
|4,52
|149.692.268
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|200.933
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|11.825.959
|% 9,94
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|MARKA
|4,71
|1.625.970
|% -5,80
|
|RYGYO
|4,63
|5.396.452
|% -5,32
|
|FONET
|14,85
|7.420.658
|% -5,29
|
|EMKEL
|2,89
|17.578.498
|% -4,93
|
|TUCLK
|13,80
|10.040.952
|% -4,17
|
|GARAN
|9,29
|314.147.639
|% 0,00
|
|EREGL
|18,46
|191.883.151
|% -0,49
|
|AGYO
|4,52
|149.692.268
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,57
|146.619.891
|% -1,43
|
|THYAO
|12,20
|115.192.417
|% 0,08
|
|ODAS
|1,40
|76.896.531
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,84
|79.811.206
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|86.933.083
|% 0,39
|
|GARAN
|9,29
|314.147.639
|% 0,00
|
|AGYO
|4,52
|149.692.268
|% 9,98
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5335
|8,5364
|% 0,35
|
|Euro
|9,9758
|9,9807
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,5962
|11,6544
|% 0,47
|
|Frank
|9,2844
|9,3404
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2700
|2,2814
|% 0,58
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,73
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,17
|
Seans Raporu
10:56
daha fazla
-
11:08GENIL
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 604, 520 adet işlem
-
11:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KRDMD, GUBRF
-
11:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, YKBNK, GARAN
-
11:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 25 kaybederek (% -0.26 ) 1, 269
-
11:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRLSM, GESAN, UTPYA, AGYO, ATATP