***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 09:37
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,09 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,37 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.08.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960133
BIST
14:141.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:148,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:149,8627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0305
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:14483,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,90
|Açılış
|: 483,93
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:14
|GESAN
|27,34
|463.518.811
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.899.681
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|43.041.683
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|7.870.879
|% 9,25
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.333.147
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|BASCM
|9,54
|55.736
|% -5,26
|
|GARAN
|9,58
|1.066.288.467
|% 0,31
|
|THYAO
|12,89
|699.642.840
|% 0,62
|
|BRLSM
|13,12
|645.427.880
|% 8,34
|
|BIMAS
|73,05
|508.823.997
|% -0,48
|
|GESAN
|27,34
|463.518.811
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.899.681
|% 9,91
|
|GARAN
|9,58
|1.066.288.467
|% 0,31
|
|ODAS
|1,46
|160.589.477
|% 2,10
|
|YKBNK
|2,56
|247.981.463
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,73
|439.635.215
|% 0,52
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3943
|8,3979
|% 0,01
|
|Euro
|9,8557
|9,8627
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,4808
|11,5384
|% -0,10
|
|Frank
|9,1466
|9,2017
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2314
|2,2426
|% -0,02
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-10,43
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|-32,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-32,39
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-15,67
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,83
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,55
|70,55
|0,14
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, TCELL
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14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, EREGL
-
14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 74 kaybederek (% -0.37 ) 1, 293
-
14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, BALAT, DARDL, GESAN
-
14:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, AGYO, UFUK