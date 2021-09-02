***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev alacak bölüm yöneticisinin 02.09.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiHandan Dilan ÖZBİLENTel :0 312 201 88 00Faks:0 312 286 96 58e-posta: handan.ozbilen@euroyatirim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961378BIST