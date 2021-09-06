***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 09:50
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,10 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,06 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.09.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961873
BIST
15:181.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,88
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:188,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:1810,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:18489,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,90
|Açılış
|: 489,64
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ORCAY
|14,33
|158.919.713
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.961.787
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.192.915
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.889.108
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|YAPRK
|33,92
|13.042.921
|% -2,81
|
|GARAN
|9,46
|1.190.023.410
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|540.839.938
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|413.268.952
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,30
|372.015.311
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|314.989.494
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,53
|540.839.938
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.190.023.410
|% 0,53
|
|HALKB
|4,77
|307.403.718
|% 2,14
|
|ODAS
|1,47
|76.674.520
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.586.864
|% -1,64
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4664
|8,4685
|% 0,07
|
|Euro
|10,0285
|10,0352
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6754
|11,7339
|% 0,52
|
|Frank
|9,1873
|9,2426
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2494
|2,2606
|% 0,02
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,64
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,55
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,46
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,94
|72,94
|0,34
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:32SKTAS
Yüzde 5.54 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 269, 419 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.52 ) 1, 544
-
15:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 177.00 milyon TL de
-
15:31SMART
Yüzde 8.09 oranında artışla 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 858, 813 adet işlem
-
15:30EDATA
Yüzde 4.36 oranında artışla 12.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 442 adet işlem