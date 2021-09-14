***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2021 09:55
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,08 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,63 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.09.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963604
BIST
13:511.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:518,4313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
13:519,9600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9600
En Düşük
9,9450
13:51488,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,75
|Açılış
|: 488,72
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:51
|OYLUM
|6,27
|18.767.581
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.589.132
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.443.358
|% 9,97
|
|MAVI
|63,95
|152.060.796
|% 9,41
|
|BIOEN
|33,90
|301.495.341
|% 6,27
|
|KTSKR
|70,10
|1.747.733
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|64.127.850
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,33
|66.017.195
|% -9,26
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,57
|509.973.869
|% 0,10
|
|TUPRS
|108,90
|497.298.795
|% 2,06
|
|KRDMD
|7,07
|372.766.780
|% 0,00
|
|YEOTK
|42,54
|362.727.498
|% -0,70
|
|BIOEN
|33,90
|301.495.341
|% 6,27
|
|YKBNK
|2,50
|281.280.876
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,14
|127.225.670
|% -1,72
|
|ODAS
|1,47
|96.591.857
|% 0,68
|
|GARAN
|9,57
|509.973.869
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,07
|372.766.780
|% 0,00
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4289
|8,4313
|% 0,00
|
|Euro
|9,9500
|9,9600
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,6268
|11,6851
|% 0,13
|
|Frank
|9,1646
|9,2198
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2421
|2,2533
|% -0,01
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,54
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|1,03
|