***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2021 09:51
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,06 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,84 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.09.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965080
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1107
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8919
En Düşük
8,7526
18:0510,4675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1584
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4675
En Düşük
10,2810
18:05499,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 8,57
|Açılış
|: 499,41
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8711
|8,8726
|% 1,26
|
|Euro
|10,3862
|10,4675
|% 1,54
|
|Sterlin
|12,1117
|12,1725
|% 1,06
|
|Frank
|9,5719
|9,6296
|% 1,42
|
|Riyal
|2,3611
|2,3729
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|7,70
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,51
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,05
|78,05
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESPC
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 113 adet işlem
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17:57XU030
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17:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
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17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem