***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2021 09:54
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,05 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,62 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.10.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967267
BIST
11:381.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,89
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:388,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:3810,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0147
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:38503,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 503,42
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.960.796
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|109.908.016
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,68
|2.849.285
|% 8,64
|
|KUYAS
|2,58
|7.671.678
|% 7,95
|
|SEYKM
|16,20
|6.444.170
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.260.670
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,72
|18.880.323
|% -8,51
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,00
|46.681.936
|% -4,76
|
|PETKM
|6,11
|606.031.407
|% 0,16
|
|GARAN
|9,29
|436.087.841
|% 0,76
|
|EREGL
|16,64
|355.121.177
|% 3,03
|
|THYAO
|13,97
|304.071.007
|% 1,90
|
|ASELS
|15,30
|261.674.514
|% 3,17
|
|PETKM
|6,11
|606.031.407
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,77
|84.642.227
|% 0,57
|
|GARAN
|9,29
|436.087.841
|% 0,76
|
|HALKB
|4,30
|203.582.831
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|79.689.047
|% 0,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8772
|8,8808
|% 0,12
|
|Euro
|10,2816
|10,2872
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0155
|12,0758
|% -0,01
|
|Frank
|9,5362
|9,5936
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3586
|2,3704
|% -0,01
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-1,91
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|2,59
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|1,26
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-1,30
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:54KNFRT
Yüzde 6.21 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 871, 767 adet işlem
-
11:53MARTI
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 322, 829 adet işlem
-
11:52MARTI
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 283, 698 adet işlem
-
11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 72 artarak (% 1.41 ) 1, 488
-
11:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, PETKM