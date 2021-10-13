***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2021 10:48
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,06 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,01 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.10.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970111
BIST
14:191.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:199,1632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0856
|Açılış
|: 9,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:1910,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1149
|Açılış
|: 10,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:19529,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,42
|Açılış
|: 529,98
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:19
|LUKSK
|54,45
|3.331.360
|% 10,00
|
|MAALT
|183,10
|31.669.941
|% 7,20
|
|DITAS
|17,24
|29.941.657
|% 6,55
|
|AVHOL
|6,78
|4.472.219
|% 6,27
|
|KZBGY
|30,62
|84.485.074
|% 6,02
|
|BAYRK
|9,90
|15.108.570
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,11
|98.953.831
|% -6,17
|
|DOBUR
|32,16
|2.686.813
|% -5,85
|
|GRNYO
|2,33
|1.297.893
|% -4,90
|
|ASELS
|16,51
|775.083.229
|% 1,29
|
|FROTO
|170,30
|710.119.384
|% -4,11
|
|GARAN
|9,33
|705.809.964
|% -0,53
|
|THYAO
|14,36
|558.265.576
|% 0,70
|
|TUPRS
|124,60
|532.184.490
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,39
|253.508.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|123.139.679
|% -2,70
|
|GARAN
|9,33
|705.809.964
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,83
|135.670.364
|% 0,55
|
|KRDMD
|6,76
|370.256.443
|% 0,30
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1597
|9,1632
|% 0,94
|
|Euro
|10,6520
|10,6585
|% 1,09
|
|Sterlin
|12,5333
|12,5961
|% 1,33
|
|Frank
|9,9202
|9,9799
|% 1,33
|
|Riyal
|2,4352
|2,4475
|% 0,88
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|6,40
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,13
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.493
|3.581
|60,88
|
|Yarım
|1.688
|1.732
|29,45
|
|Çeyrek
|847
|866
|14,72
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|84,26
|84,26
|1,08
|
Seans Raporu
14:19
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14:28DOBUR
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 32.16 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 646 adet işlem
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14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 19 kaybederek (% -0.21 ) 1, 517
-
14:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
-
14:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, TRKCM, FROTO
-
14:26XU100
Endeks 1, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 8, 612.00 milyon TL de