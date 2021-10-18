***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 10:40
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.10.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971179
BIST
16:101.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,54
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:109,3216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1010,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0289
|Açılış
|: 10,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:10534,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,80
|Açılış
|: 534,87
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PRKAB
|18,92
|51.209.498
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.918.384
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.056.010
|% 9,96
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.799.141
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.782.180
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,66
|43.386.807
|% -4,58
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|THYAO
|14,38
|806.266.793
|% -1,30
|
|FROTO
|171,10
|745.583.094
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.933.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|411.271.685
|% 2,56
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3157
|9,3216
|% -0,10
|
|Euro
|10,8476
|10,8796
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,8319
|12,8962
|% 0,41
|
|Frank
|10,0940
|10,1548
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4778
|2,4902
|% -0,15
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|19,74
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.532
|3.585
|31,00
|
|Tam
|3.516
|3.605
|32,24
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|15,59
|
|Çeyrek
|852
|872
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|0,18
|
Seans Raporu
16:10
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16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, AKBNK, YKBNK
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12 artarak (% 0.96 ) 1, 259
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16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, FADE, PRKAB, DOBUR
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16:19
BIOEN, TLMAN, EUYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:19
SONME, DOKTA, AKFGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında