***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 11:00
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif
12:591.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
12:599,3253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0310
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
12:5910,8449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0188
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
12:59533,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,88
|Açılış
|: 533,51
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler12:59
|UFUK
|22,54
|293.516
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|67.811.543
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,54
|11.156.863
|% 9,08
|
|OLMK
|6,90
|2.574.863
|% 7,81
|
|GUBRF
|58,05
|535.166.423
|% 7,50
|
|BIOEN
|27,00
|138.753.449
|% -10,00
|
|KSTUR
|250,00
|472.547
|% -9,58
|
|KERVN
|0,79
|904.859
|% -9,20
|
|DOKTA
|23,00
|1.564.543
|% -5,51
|
|DITAS
|18,38
|18.827.801
|% -4,32
|
|THYAO
|14,09
|1.108.636.378
|% -1,61
|
|GARAN
|9,08
|859.149.789
|% 0,55
|
|GUBRF
|58,05
|535.166.423
|% 7,50
|
|KRDMD
|7,25
|326.371.955
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,42
|317.458.617
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,42
|317.458.617
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,94
|235.815.102
|% 1,57
|
|GARAN
|9,08
|859.149.789
|% 0,55
|
|THYAO
|14,09
|1.108.636.378
|% -1,61
|
|TSPOR
|3,80
|228.676.142
|% 7,34
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3222
|9,3253
|% 0,33
|
|Euro
|10,8380
|10,8449
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,8075
|12,8717
|% 0,25
|
|Frank
|10,0528
|10,1134
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4791
|2,4915
|% 0,39
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,88
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.582
|5,00
|
|Tam
|3.511
|3.600
|2,50
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|1,21
|
|Çeyrek
|851
|871
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,74
|