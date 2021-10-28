***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2021 10:20
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,06 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,62 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.10.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973139
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0715
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6152
En Düşük
9,5185
12:3511,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0428
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,2256
En Düşük
11,1178
12:35553,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,86
|Açılış
|: 553,88
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
555,43
En Düşük
549,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,63
|343.002.822
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5944
|9,5990
|% 0,75
|
|Euro
|11,1780
|11,1908
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,1938
|13,2599
|% 0,70
|
|Frank
|10,4931
|10,5563
|% 0,85
|
|Riyal
|2,5523
|2,5651
|% 0,80
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-6,48
|
|Altın Gr.
|553
|554
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,01
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,09
|
Seans Raporu
12:35
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11:57
SARKY, ATSYH, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:57
FRIGO, TURSG, TIRE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:42
EGPRO, KARYE, DESPC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:42
TIRE, KTSKR, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:27
ATATP, DIRIT, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında