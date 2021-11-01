***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 09:57
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,067 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,62 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.10.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973330
BIST
11:391.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:399,5272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:3911,0548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0198
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:39548,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,79
|Açılış
|: 548,05
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:38
|HEDEF
|3,77
|86.447.382
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,35
|9.857.964
|% 9,91
|
|ERBOS
|121,80
|112.627.728
|% 9,04
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,35
|70.356.703
|% 6,82
|
|BIOEN
|22,40
|152.437.922
|% -9,31
|
|AKFGY
|5,56
|20.222.302
|% -8,70
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|MAKTK
|3,34
|11.945.106
|% -8,49
|
|KARYE
|22,44
|53.013.193
|% -7,65
|
|GARAN
|10,21
|1.268.130.678
|% 0,79
|
|TSPOR
|5,54
|512.109.965
|% -7,05
|
|THYAO
|15,42
|494.208.411
|% 0,92
|
|SISE
|8,59
|324.474.430
|% 0,70
|
|SASA
|30,60
|305.809.584
|% 1,93
|
|GARAN
|10,21
|1.268.130.678
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,84
|297.074.145
|% 1,43
|
|TSPOR
|5,54
|512.109.965
|% -7,05
|
|GSRAY
|3,88
|251.855.917
|% -2,27
|
|MRGYO
|1,00
|53.316.398
|% 5,26
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5206
|9,5252
|% -0,12
|
|Euro
|11,0433
|11,0503
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,9423
|13,0072
|% -0,39
|
|Frank
|10,4002
|10,4629
|% -0,44
|
|Riyal
|2,5274
|2,5401
|% -0,29
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,79
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|0,37
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:53MRGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 564, 299 adet işlem
-
11:51MRGYO
Yüzde 6.32 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 570, 620 adet işlem
-
11:50VERTU
Yüzde 4.61 oranında artışla 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 846 adet işlem
-
11:49MRGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 193, 680 adet işlem
-
11:47VERTU
Yüzde 4.99 oranında artışla 22.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 596, 867 adet işlem