***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 09:52
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,065 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,44 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.11.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973889
BIST
10:541.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:549,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:5411,1625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0392
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:54551,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,69
|Açılış
|: 551,36
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:54
|IHAAS
|5,06
|18.320.363
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,58
|72.377.682
|% 9,44
|
|ERBOS
|133,70
|97.463.384
|% 8,88
|
|VERTU
|25,26
|60.648.008
|% 8,04
|
|DOBUR
|69,00
|21.952.005
|% 7,14
|
|KARYE
|19,79
|28.978.680
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|32.967.448
|% -9,95
|
|PAMEL
|53,05
|1.715.402
|% -9,55
|
|NUGYO
|11,50
|19.919.960
|% -9,02
|
|DOKTA
|29,20
|238.272
|% -7,18
|
|GARAN
|10,23
|660.927.108
|% 0,69
|
|SISE
|8,76
|336.542.472
|% 1,62
|
|THYAO
|15,50
|247.280.090
|% 0,06
|
|TSPOR
|5,02
|199.898.681
|% -6,52
|
|EREGL
|18,97
|188.403.182
|% -0,63
|
|ODAS
|1,45
|128.083.578
|% 1,40
|
|GARAN
|10,23
|660.927.108
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,01
|91.086.231
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,82
|109.886.133
|% -0,35
|
|SISE
|8,76
|336.542.472
|% 1,62
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6298
|9,6346
|% 0,34
|
|Euro
|11,1576
|11,1625
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,0860
|13,1517
|% 0,39
|
|Frank
|10,4903
|10,5535
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5598
|2,5726
|% 0,29
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,54
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-1,19
|