***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2021 09:24
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,064 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,36 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.11.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974103
BIST
12:011.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 22,30
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
12:019,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0571
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
12:0111,2184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0178
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
12:01553,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 5,46
|Açılış
|: 553,86
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler12:01
|PRKAB
|27,16
|92.588.902
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|47.714.077
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|CLEBI
|185,70
|118.750.152
|% 8,28
|
|BASGZ
|28,04
|8.654.770
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.857.497
|% -9,95
|
|CANTE
|12,00
|37.507.305
|% -7,69
|
|IHAAS
|4,70
|153.124.799
|% -7,11
|
|DGKLB
|2,36
|76.395.424
|% -5,98
|
|THYAO
|16,69
|1.677.051.610
|% 7,12
|
|GARAN
|10,49
|1.069.679.089
|% 1,06
|
|TSKB
|1,53
|415.604.379
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,31
|341.677.858
|% 0,83
|
|ISCTR
|6,01
|319.513.027
|% 0,84
|
|TSKB
|1,53
|415.604.379
|% 2,00
|
|SKBNK
|1,10
|146.696.890
|% 0,92
|
|THYAO
|16,69
|1.677.051.610
|% 7,12
|
|GARAN
|10,49
|1.069.679.089
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,92
|289.376.927
|% 1,39
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6944
|9,6978
|% 0,59
|
|Euro
|11,2128
|11,2184
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,1883
|13,2545
|% 0,27
|
|Frank
|10,5808
|10,6445
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5779
|2,5909
|% 0,63
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,38
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,14
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,07
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,68
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 92 artarak (% 1.49 ) 1, 695
-
12:11XU100
Endeks 1, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 9, 732.00 milyon TL de
-
12:10ITTFH
Yüzde 4.88 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 369, 008 adet işlem
-
12:09ADESE
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 536, 874 adet işlem
-
12:08CLEBI
Yüzde 8.22 oranında artışla 185.60 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 319 adet işlem