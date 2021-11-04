***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 11:37
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,06 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,21 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.11.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974664
BIST
14:481.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
14:489,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0333
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
14:4811,2154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
14:48560,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,67
|Açılış
|: 560,29
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler14:48
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|SONME
|30,98
|7.224.682
|% 8,78
|
|EUYO
|3,73
|2.708.199
|% 8,75
|
|EGEEN
|1.420,00
|146.397.830
|% 8,07
|
|GEDZA
|17,50
|21.071.158
|% 7,49
|
|BASGZ
|25,24
|3.500.409
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.519.152
|% -9,99
|
|SNGYO
|4,20
|49.464.058
|% -5,83
|
|GRNYO
|2,45
|2.162.079
|% -5,41
|
|KZBGY
|34,68
|30.065.161
|% -5,35
|
|THYAO
|17,43
|2.411.807.275
|% 2,71
|
|GARAN
|10,51
|1.339.951.152
|% 0,57
|
|TUPRS
|145,10
|666.419.285
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,09
|482.318.056
|% 1,95
|
|ASELS
|16,71
|457.386.788
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,09
|482.318.056
|% 1,95
|
|TSKB
|1,55
|322.141.038
|% 1,31
|
|THYAO
|17,43
|2.411.807.275
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,96
|402.531.152
|% -0,67
|
|GARAN
|10,51
|1.339.951.152
|% 0,57
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7139
|9,7162
|% 0,34
|
|Euro
|11,2090
|11,2154
|% -0,10
|
|Sterlin
|13,0177
|13,0829
|% -0,27
|
|Frank
|10,5493
|10,6129
|% -0,33
|
|Riyal
|2,5818
|2,5947
|% 0,16
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|2,26
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|-13,00
|
|Tam
|3.687
|3.779
|-10,68
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|-5,16
|
|Çeyrek
|894
|914
|-2,58
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,01
|
|B. Petrol
|80,83
|80,83
|0,29
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
14:59KONTR
Yüzde 7.36 oranında artışla 80.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 677, 281 adet işlem
-
14:58SONME
Yüzde 8.78 oranında artışla 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 600 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.20 ) 1, 709
-
14:57XU100
Endeks 1, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 13, 689.00 milyon TL de
-
14:57EGEEN
Yüzde 8.22 oranında artışla 1, 422.00 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 338 adet işlem