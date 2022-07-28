***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizin 27.07.2022 tarih ve saat:16.53' KAP'da açıklamış olduğu 2021 Yılı kar payı ödeme tarihi sehven hatalı bildirilmiştir. Genel kurulumuz tarafından kesinleşen kar payı ödeme tarihi 09.08.2022 Salı günü olarak belirlenmiştir.Sayın ortaklarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048439BIST