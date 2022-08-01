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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.08.2022 13:00
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimizin yönetim kurulu görev dağılımı 01.08.2022 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekliyle yeniden belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
Orkun ŞAHİN-Yönetim Kurulu Başkanı
Selina Özlem ŞAHİN-Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. 
Ali ARSLAN-Yönetim Kurulu Üyesi
Gülnur BERBER CİVELEK-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050245


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 22.880,00 777.920 % 10,00  
OZRDN 16,90 9.278.660 % 9,95  
FLAP 4,75 39.604.231 % 9,95  
CANTE 57,45 24.943.604 % 9,95  
NTGAZ 12,38 58.079.819 % 9,75  
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14:48 Alış Satış %  
Dolar 17,9252 17,9476 % 0,19  
Euro 18,3479 18,3658 % 0,25  
Sterlin 21,8536 21,9632 % 0,49  
Frank 18,7922 18,9054 % 0,23  
Riyal 4,7581 4,7820 % 0,07  
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14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 6,05  
Altın Gr. 1.022 1.022 4,11  
Cumhuriyet 6.778 6.880 30,00  
Tam 6.811 6.862 28,00  
Yarım 3.319 3.355 14,00  
Çeyrek 1.664 1.677 7,00  
Gümüş.Ons 20,40 20,42 0,06  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,04  
B. Petrol 102 102 -1,48  
Seans Raporu 14:48
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