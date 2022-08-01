***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 13:00
im İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yönetim kurulu görev dağılımı 01.08.2022 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekliyle yeniden belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
Orkun ŞAHİN-Yönetim Kurulu Başkanı
Selina Özlem ŞAHİN-Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Ali ARSLAN-Yönetim Kurulu Üyesi
Gülnur BERBER CİVELEK-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050245
BIST
14:502.644
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 52,02
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
14:5017,9343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
14:5018,3661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0452
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
14:501.021,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.021,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler14:48
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|OZRDN
|16,90
|9.278.660
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.604.231
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.943.604
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,38
|58.079.819
|% 9,75
|
|IMASM
|70,05
|15.243.456
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|102.628.498
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|BRKO
|2,04
|3.624.011
|% -8,52
|
|SISE
|22,88
|2.287.130.240
|% 4,86
|
|THYAO
|51,40
|2.164.912.733
|% 1,98
|
|SASA
|45,80
|1.284.375.744
|% 2,97
|
|EKGYO
|3,13
|873.703.478
|% 1,29
|
|ASELS
|22,94
|754.350.850
|% 3,33
|
|EKGYO
|3,13
|873.703.478
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|620.545.570
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,81
|668.860.495
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,72
|194.815.476
|% 0,58
|
|SISE
|22,88
|2.287.130.240
|% 4,86
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9252
|17,9476
|% 0,19
|
|Euro
|18,3479
|18,3658
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,8536
|21,9632
|% 0,49
|
|Frank
|18,7922
|18,9054
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7581
|4,7820
|% 0,07
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|6,05
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,11
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.880
|30,00
|
|Tam
|6.811
|6.862
|28,00
|
|Yarım
|3.319
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,48
|