***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.02.2020 18:15
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artımına ilişkin olarak, 16.01.2020 tarihinde KAP'da açıklamış olduğu , SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi gereğince hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor 28.02.2020 tarihi itibariyle yeniden güncellenmiş olup ilgili rapor ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822931
BIST
17:59105.871
En Yüksek
|Değişim
|: -4,12%
|| -4.547,85
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:596,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0419
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
17:596,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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6,9146
En Düşük
6,8179
17:59323,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -3,13
|Açılış
|: 323,09
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,09
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,86
|47.691.703
|% 14,20
|
|HUBVC
|26,10
|18.095.316
|% 12,82
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,90
|64.139.319
|% 9,87
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,39
|1.761.438
|% -11,72
|
|VERUS
|19,50
|5.285.567
|% -11,12
|
|AVGYO
|1,52
|52.295.569
|% -11,11
|
|BAGFS
|14,30
|17.136.679
|% -10,85
|
|DMSAS
|3,65
|12.317.824
|% -10,10
|
|THYAO
|11,79
|1.707.004.881
|% -2,96
|
|ASELS
|27,68
|1.111.093.157
|% -1,07
|
|GARAN
|9,54
|602.893.887
|% -6,38
|
|AKBNK
|6,73
|325.037.057
|% -6,66
|
|ODAS
|1,97
|271.793.528
|% -3,43
|
|EKGYO
|1,39
|229.729.136
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,22
|180.127.362
|% -5,43
|
|THYAO
|11,79
|1.707.004.881
|% -2,96
|
|ODAS
|1,97
|271.793.528
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,32
|271.326.284
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9791
|8,0191
|% 0,11
|
|Frank
|6,4259
|6,4646
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6578
|1,6661
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.607
|-30,66
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,77
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,15
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-1,82
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