***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artımına ilişkin olarak, 16.01.2020 tarihinde KAP'da açıklamış olduğu , SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi gereğince hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor 28.02.2020 tarihi itibariyle yeniden güncellenmiş olup ilgili rapor ekte sunulmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822931BIST