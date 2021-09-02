***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2021 10:47
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Handan Dilan ÖZBİLEN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 02.09.2021 0 312 201 88 00 handan.ozbilen@euroyatirim.com.tr Spf Düzey 3 207818
Esra KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 30.01.2019 0 312 201 88 00 esra.kaya@euroyatirim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961397
BIST
15:271.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
15:278,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
15:279,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
15:27484,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,27
|Açılış
|: 484,84
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler15:25
|OYLUM
|4,40
|33.641.483
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|232.012
|% 10,00
|
|FRIGO
|20,58
|72.485.215
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|5.354.416
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.391.894
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|2,43
|5.090.107
|% -5,81
|
|EDATA
|13,00
|62.148.567
|% -5,59
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|LUKSK
|48,16
|11.286.493
|% -5,29
|
|THYAO
|12,85
|802.661.981
|% -0,39
|
|GARAN
|9,78
|580.590.297
|% -0,81
|
|SASA
|28,28
|472.314.870
|% 0,28
|
|EREGL
|18,18
|326.331.843
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,65
|275.367.533
|% -0,65
|
|ZOREN
|1,75
|215.568.174
|% 7,36
|
|AKYHO
|2,44
|186.768.315
|% -2,01
|
|ODAS
|1,54
|108.626.783
|% 0,00
|
|THYAO
|12,85
|802.661.981
|% -0,39
|
|GARAN
|9,78
|580.590.297
|% -0,81
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3001
|8,3046
|% 0,37
|
|Euro
|9,8522
|9,8579
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,4565
|11,5139
|% 0,36
|
|Frank
|9,0426
|9,0971
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2084
|2,2195
|% 0,38
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|5,88
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|5,00
|
|Tam
|3.187
|3.268
|5,63
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|2,72
|
|Çeyrek
|773
|790
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|0,43
|